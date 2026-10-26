(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, prospectus d'Anthropic)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,26% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - Anthropic a dévoilé lundi son prospectus d'introduction en Bourse, exposant ainsi ses ambitions de développer des systèmes d'intelligence artificielle (IA) capables de transformer l'économie mondiale, tout en devant faire face aux coûts et aux défis liés au développement de cette technologie dans un contexte de concurrence féroce.

* VERIZON VZ.N a relevé lundi ses prévisions concernant le nombre de nouveaux abonnés à ses services mobiles en 2026, misant sur une forte demande pour ses forfaits simplifiés, et annoncé avoir signé un accord portant sur une infrastructure d'IA d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars avec Amazon Web Services.

L'action prend 2% en avant-Bourse.

* META META.O a annoncé lundi son intention de lever jusqu'à 95 milliards de dollars (84,86 milliards d'euros) de capitaux propres afin de financer son expansion dans le domaine de l'IA, notamment en matière de centres de données, de puissance de calcul dans le cloud et d'autres infrastructures.

L'action avance de 2,2% dans des échanges volatils en avant-Bourse.

* SPACEX SPCX.O a conclu un financement par emprunt de 40 milliards de dollars (35,68 milliards d'euros) destiné à l'acquisition de processeurs graphiques, a déclaré dimanche Elon Musk dans un message publié sur X, ce qui met en évidence la forte augmentation des coûts liés au développement des capacités de calcul pour l'IA.

* EQT Corp EQT.N a annoncé lundi qu'il allait acquérir RANGE RESOURCES RRC.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à plus de 50 milliards de dollars (44,66 milliards d'euros), dette comprise, donnant ainsi naissance à ce que les deux sociétés ont qualifié de "plus grand producteur de gaz naturel verticalement intégré" des États-Unis.

L'action Range Resources grimpe de 10% en avant-Bourse, tandis que celle d'EQT perd 4,6%.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a annoncé samedi que son médicament expérimental contre le cancer de la prostate avait entraîné la disparition ou la réduction des tumeurs lors d'un essai clinique de phase précoce.

* BOEING BA.N - Le litige opposant le groupe américain à un petit fournisseur basé en Floride a entraîné l'arrêt de la production de son 777 cargo pendant près de deux mois et perturbé la production du 767, y compris les versions cargo et les avions ravitailleurs KC-46, selon des employés de Boeing et des documents judiciaires.

* ETHAN ALLEN ETD.N - La société de conseil en vote par procuration Glass Lewis a apporté son soutien à la campagne menée par l'investisseur Doug Bergeron visant à remplacer les cinq administrateurs du détaillant américain de meubles, y compris son directeur général.

* ENTREPRISES BRÉSILIENNES - Les actions d'entreprises brésiliennes cotées aux États-Unis reculent en avant-Bourse après la victoire surprise de Luiz Inácio Lula da Silva à l'élection présidentielle du Brésil, alors que les sondages donnaient favori le sénateur de droite Flavio Bolsonaro.

Les analystes estiment qu'un nouveau mandat du président sortant anéantit les espoirs de voir se concrétiser des réformes susceptibles d'améliorer la santé des finances publiques, dans un contexte marqué par des inquiétudes liées aux taux d'intérêt élevés et à la dette publique.

L'action du géant pétrolier PETROBAS PBR.N plonge de plus de 20% en avant-Bourse, une baisse similaire à celle des banques ITAU UNIBANCO ITUB.N , BANCO BRADESCO BBD.N et NU NU.N .

La société de commerce électronique latino-américaine MERCADOLIBRE MELI.O perd 10,3%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|