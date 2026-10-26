Wall Street ouvre en hausse avant les résultats des géants technologiques

Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, à l'entame d'une semaine marquée par les résultats de plusieurs géants technologiques, tandis qu'Anthropic vient de rendre public son dossier d'introduction en Bourse.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,47 %, l'indice Nasdaq 0,32 % et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,38 %.

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