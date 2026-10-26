Wall Street vue dans le vert, le recul du pétrole rassure avant une semaine cruciale

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes restent dans le vert à mi-séance, le recul des cours pétroliers redonnant ‌espoir en amont d'une slave de résultats d'entreprises et de décisions de politique monétaire.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,45% pour le Dow Jones, de 0,41% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,73% pour le Nasdaq.

À Paris, le ​CAC 40 gagne 0,86% à 7.849,76 points vers 12h06 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,00% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,41%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,73%, le FTSEurofirst 300 de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,54%.

Alors que la saison des résultats trimestriels s'apprête à battre son plein et que plusieurs réunions de politique monétaire se tiennent cette semaine, les efforts de médiation pour apaiser les tensions au Moyen-Orient participent au recul des cours pétroliers et au regain d'optimisme des opérateurs.

Les principaux contrats de brut restent toutefois ​proches de leurs plus hauts niveaux depuis six mois, dans l'attente d'annonces émanant des pourparlers en cours à Téhéran, alors que des attaques se sont poursuivies dans la région ce week-end.

Sur le plan de la politique monétaire, les marchés anticipent largement un statu quo sur les taux de la part des principales banques centrales, avec une probabilité de 91% pour la ​Banque centrale européenne (BCE) jeudi et de 90% pour la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, selon les données LSEG.

Les investisseurs resteront toutefois attentifs aux ⁠commentaires ressortant des réunions, afin d'affiner leurs perspectives.

En parallèle, l'agence de notation Moody's a décidé vendredi de maintenir la note de crédit de la France à "Aa3", assortie d'une perspective négative, alors que la plupart des analystes s'attendaient à une dégradation à "A1".

La ‌décision contribue lundi à l'apaisement de la vague de ventes sur le marché obligataire français, bien que la prudence reste de mise face à l'incertitude persistante de la situation politique en France.

Alors que les investisseurs s'inquiètent du niveau de la dette publique française, les contestations sociales jettent le doute sur la marge de manoeuvre pour assainir les finances françaises à l'approche de l'élection présidentielle, tandis que les parlementaires débattent actuellement le bugdet ​2027.

La nouvelle journée mobilisation de samedi contre la vie chère et pour l'amélioration des conditions d'étude s'est ‌déroulée globalement dans le calme en comparaison à celle du 17 octobre, marquée par les pillages et violences en marge des cortèges.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a toutefois déclaré lundi ⁠que le gouvernement s'attendait à un nouvel acte de mobilisation "compliqué" samedi prochain, le 31 octobre, avec également la soirée d'Halloween.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Avec le passage dans la nuit de samedi à dimanche à l'heure d'hiver en Europe, la Bourse de New York ouvrira à 14h30 heure de Paris à compter de lundi, au lieu de 15h30 à l'heure d'été.

VALEURS EN EUROPE

À Paris, les valeurs exposées au Brésil triment face à la victoire surprise du président sortant Luiz Inácio Lula da Silva à l'élection présidentielle, les investisseurs réévaluant leurs perspectives ⁠alors que les sondages donnaient favori le sénateur de ‌droite Flavio Bolsonaro.

Edenred et Pluxee reculent respectivement de 1,2% et 2,3%.

La banque espagnole Santander, qui tire environ 15% de ses bénéfices au Brésil, selon Citi, perd 2,8%.

Lanterne rouge du SBF 120, GTT chute de 13% à ⁠la suite de ses résultats publiés vendredi soir et d'un abaissement de la recommandation sur le titre par Bernstein.

TAUX

Le marché obligataire français marque une désescalade, aidé par le maintien surprise de la note de crédit Moody's sur la France alors qu'une dégradation était largement anticipée, en ‌plus d'un nouvel acte de mobilisation sociale samedi plus calme que la semaine précédente.

Le rendement de l'OAT à dix ans perd 4,5 points de base à 4,9763%. Le deux ans cède pour sa part 1,0 point de base à 3,7617%.

Outre-Rhin, ⁠Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne quant à lui 3,2 points de base à 3,3747%. Le deux ans augmente de 4,8 points de base à 3,0751%.

Le "spread", ⁠ou écart de rendement, entre les obligations allemandes et françaises à ‌dix ans se resserre ainsi d'environ 6 points de base (pdb), à 160 pdb, après avoir dépassé le seuil des 170 pdb la semaine dernière.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans avance de 1,3 point de base à 5,0008%. Le deux ans progresse quant à lui ​de 2,8 points de base à 4,7095%.

CHANGES

Le marché des devises évolue sur de faibles variations, les cambistes restant sur la réserve à l'aube des réunions ‌de politique monétaire des principales banques centrales.

Le dollar grappille 0,05% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro abandonne 0,05% à 1,1196 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent dans un contexte d'espoir d'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran, même si les attaques persistantes contre l'Arabie saoudite contribuent à la ​prudence des investisseurs et à maintenir les contrats proches de leurs plus hauts niveaux depuis six mois.

Des médiateurs qatariens se sont rendus dimanche à Téhéran dans le cadre d’une initiative visant à apaiser les tensions régionales, en coordination avec les États-Unis, a déclaré un responsable au fait de la situation.

Par ailleurs, de hauts responsables des pays signataires du Pacte de La Mecque – l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan – doivent rencontrer lundi à Téhéran les dirigeants iraniens.

Malgré ces pourparlers de médiation, les attaques se sont poursuivies tout au long du week-end, ⁠les Houthis affirmant avoir frappé des stations de pompage sur l’oléoduc est-ouest de l’Arabie saoudite ainsi que l’aéroport de Riyad. L’Arabie saoudite a déclaré dimanche avoir intercepté d’autres missiles et drones.

Le Brent perd 1,74% à 114,69 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 2,2% à 101,00 dollars.

ÉMERGENTS

Les marchés brésiliens s'apprêtent à subir lundi une forte vague de ventes après la réélection de Luiz Inácio Lula da Silva, bouleversant les anticipations des investisseurs qui tablaient sur une victoire de la droite.

Les contrats à terme signalent une chute d'environ 15% à l'ouverture pour l'indice boursier de référence brésilien, le Bovespa.

"Une partie de cette réaction s'explique donc davantage par un débouclage rapide des positions prises par les investisseurs que par une dégradation soudaine des fondamentaux de l'économie brésilienne", a écrit dans une note Lale Akoner, analyste de marchés chez etoro, estimant que "la forte correction des marchés pourrait également créer des opportunités pour les investisseurs".

Les contrats à terme de novembre sur le real brésilien reculent de plus de 10%.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE CLÉ À L'AGENDA DU 26 OCTOBRE

LA SITUATION SUR LES ​MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)