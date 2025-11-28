Le syndicat des travailleurs de Starbucks intensifie la grève à l'occasion du Black Friday

Le syndicat des travailleurs de Starbucks SBUX.O a annoncé vendredi qu'il étendait sa grève illimitée à plus de 120 magasins et 85 villes, pour réclamer une augmentation des salaires et des effectifs de la chaîne de cafés.

Le débrayage, qui devrait être la plus longue grève de l'histoire de Starbucks, a commencé le 13 novembre lors de la Journée de la tasse rouge avec 65 magasins et plus de 40 villes.

La grève intervient le jour du Black Friday , la période la plus chargée de l'année pour les détaillants, lorsque les acheteurs cherchent à faire des bonnes affaires sur tous les produits, de la nourriture aux vêtements en passant par les appareils électroménagers.

Les travailleurs se sont également mis en grève dans les entrepôts d'Amazon en Allemagne le jour du Black Friday, dans le but de perturber les opérations lors d'une journée de vente clé, alors qu'ils font pression pour obtenir une convention collective, et des manifestations séparées sont également prévues devant les magasins Zara en Espagne.

"Il est temps pour Brian Niccol et les dirigeants de Starbucks de cesser de tergiverser et d'arrêter les excuses", a déclaré Michelle Eisen, porte-parole de Starbucks Workers United.

Starbucks, qui possède plus de 17 000 cafés aux États-Unis, a déclaré que 99 % de ses établissements dans le pays restaient ouverts.

"Quels que soient les projets du syndicat, nous ne prévoyons pas de perturbations significatives. Lorsque le syndicat sera prêt à retourner à la table des négociations, nous serons prêts à discuter", a déclaré un porte-parole de Starbucks.

Les baristas en grève réclament des salaires plus élevés, de meilleures heures de travail et la résolution de centaines d'accusations de pratiques déloyales de travail pour avoir brisé des syndicats.

Les négociations contractuelles sont toujours dans l'impasse malgré les efforts de médiation en février, les deux parties s'échangeant les responsabilités après que les délégués ont rejeté le paquet proposé par Starbucks en avril , qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 %.

Workers United déclare représenter plus de 11 000 baristas et environ 550 magasins Starbucks.

Le syndicat des travailleurs de Starbucks s'est attaqué à plusieurs reprises aux fêtes de fin d'année et à la Journée des gobelets rouges, au cours de laquelle Starbucks distribue gratuitement aux clients des gobelets rouges réutilisables sur le thème des fêtes, à l'occasion de l'achat d'un café.

Depuis 2022, les travailleurs ont organisé des "rébellions Red Cup" d'une journée . En décembre 2024, certains employés ont cessé le travail pour une grève de cinq jours en raison de problèmes de salaires, d'effectifs et d'horaires non résolus.