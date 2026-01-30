Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,82% pour le Dow Jones .DJI , de 1,02% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,26% pour le Nasdaq .IXIC :

* La Chine a donné son accord à DeepSeek, sa principale start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, pour acheter les puces d'intelligence artificielle H200 de NVIDIA

NVDA.O , sous réserve de conditions réglementaires qui sont encore en cours de finalisation, ont déclaré deux personnes proches du dossier à Reuters.

* APPLE AAPL.O a déclaré que la hausse des prix des puces mémoire avait commencé à peser sur la rentabilité au cours du trimestre actuel, faisant écho aux avertissements des fabricants de puces sud-coréens qui réorientent leur production vers des puces mémoire à plus forte marge qui prennent en charge les charges de travail liées à l'IA.

Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux prévisions, pouvant atteindre 16% pour le trimestre de mars, grâce à la forte demande pour ses iPhones, à une reprise marquée en Chine et à l'accélération de la demande en Inde.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)