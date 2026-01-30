 Aller au contenu principal
Eutelsat: l'Etat bloque une vente d'actifs à un fonds suédois et défend une activité "trop stratégique"
information fournie par AFP 30/01/2026 à 13:19

Le siège d'Eutelsat, à Issy-les-Moulineaux, le 19 juin 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )

L'Etat français est monté au créneau pour empêcher l'opérateur de télécommunications satellites Eutelsat de vendre des infrastructures à un fonds suédois, jugeant qu'il s'agit d'une entreprise "trop stratégique", seule concurrente européenne de Starlink.

"Nous avons estimé que cette activité était trop stratégique pour la France en vertu de nos propres considérations et de notre doctrine", a souligné vendredi le ministère de l'Economie.

Dans la matinée, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, avait indiqué sur TF1 que l’État était à l’œuvre derrière l'annulation de la vente d'"antennes (servant) pour des communications civiles et aussi pour des communications militaires" au fonds suédois EQT, annoncé la veille par le groupe.

Eutelsat dispose d'une constellation de quelque 600 satellites en orbite basse, qui lui permet de fournir des services de télécommunications satellitaires.

Seul concurrent de l'américain SpaceX et de son service Starlink à l'échelle mondiale - à la différence qu'Eutelsat opère à destination de clients gouvernementaux et d'entreprises et non de particuliers -, le groupe est considéré par la France comme un actif stratégique.

Eutelsat sait aussi faire valoir sa position d'acteur souverain: début 2025, alors que SpaceX menaçait de couper ses services sur le territoire ukrainien, le groupe avait assuré disposer d'une couverture "parfaite" dans le pays.

Depuis l'été 2025 et une large opération d'augmentation du capital, l’État Français est par ailleurs devenu le premier actionnaire du groupe avec près de 30% des parts.

Le groupe a également passé en juin un accord-cadre sur dix ans avec l'armée française dans le domaine des communications militaires spatiales, pour un montant maximal d'un milliard d'euros.

- Un blocage rare -

Le processus de vente au fonds suédois, rendu public à l'été 2024 par une annonce du groupe, n'a cependant pas été bloqué en interne, mais par le biais de la procédure de contrôle des investissements étrangers en France (IEF).

Cette prérogative de l'Etat sur les ventes d'actifs à l'étranger aboutit rarement au blocage d'un investissement.

L'Etat a ainsi récemment autorisé la vente à un groupe américain de l'entreprise française LMB Aerospace, fabricant de systèmes de refroidissement et sous-traitant du secteur de la défense.

S'agissant d'Eutelsat, le ministère français de l'Economie assure que la "qualité de l'investisseur" suédois n'était pas en cause.

Eutelsat a de son côté précisé jeudi soir, à l'annonce de l'annulation de la vente, que l'opération devait porter sur des infrastructures "passives" comme des antennes ou des bâtiments, mais sans composants électroniques.

Le groupe a également tenté de rassurer les marchés sur l'impact de cette annulation sur sa santé financière.

"Le non-aboutissement de cette opération ne remet pas en cause la capacité d'Eutelsat à financer les dépenses d'investissement nécessaires à la poursuite de sa stratégie de croissance", assurait jeudi soir l'entreprise, qui n'a pas souhaité faire davantage de commentaire.

Dans une note d'analystes publiée vendredi, Deutsche Bank souligne néanmoins que "l'arrêt du processus signifie qu’Eutelsat ne percevra pas les quelque 550 millions d'euros anticipés".

A 12h30, le titre perdait 5,53% en bourse, à 2,22 euros, dans un marché stable.

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
33,020 EUR XETRA +1,74%
EQT
56,340 USD NYSE +0,70%
EUTELSAT
2,240 EUR Euronext Paris -4,68%
TF1
8,125 EUR Euronext Paris +0,25%
1 commentaire

  • 13:42

    Que fait notre secteur bancaire ? Tout l'argent qui n'est pas gaspillé par le Mammouth dort sur des comptes d'assurance-vie, en OAT sur lesquels les banques prélèvent.On pourrait créer des véhicules financiers pour défendre nos actifs stratégiques, à la bonne profondeur (pas juste au niveau du produit final, mais dans toutes ses composantes non substituables). Si il y a une rentabilité économique ou fiscale raisonnable.

