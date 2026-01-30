Ski: Lindsey Vonn chute lourdement à Crans-Montana, son rêve olympique en suspens

La star américaine Lindsey Vonn grimaçante après sa chute lors de la descente de Crans-Montana, en Coupe du monde de ski alpin, le 30 janvier 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La star américaine du ski Lindsey Vonn a lourdement chuté vendredi lors de la descente de Crans-Montana en Suisse et semble s'être fait mal au genou gauche, à une semaine des Jeux olympiques de Milan-Cortina où elle rêve de briller à 41 ans.

Les images sont terribles à une semaine des JO, où l'Américaine doit être l'une des grandes vedettes: Lindsey Vonn dans les filets, puis grimaçant en se tenant le genou gauche.

La "Speed Queen" a été déséquilibrée en début de tracé de la descente de Crans-Montana, en Suisse, ce vendredi, avant de chuter et de terminer sa glissade dans les filets de sécrurité. Elle est restée longtemps immobile avant de se relever.

L'Américaine a finalement pu redescendre sur ses skis, en grimaçant toutefois et en s'arrêtant régulièrement pour se tenir le genou gauche.

Dans l'aire d'arrivée, elle avait le visage fermé, saluant quand même la foule qui l'acclamait mais en faisant plusieurs fois "non" de la tête, visiblement très frustrée.

Cette chute arrive au pire moment pour Lindsey Vonn, sortie l'année dernière de sa retraite et qui rêve à 41 ans d'or olympique à Cortina, où elle doit faire figure d'immense tête d'affiche 16 ans après son titre en descente à Vancouver.

Motivée par la perspective des Jeux dans sa station européenne de coeur, et libérée par la pose d'une prothèse en titane au genou droit qui lui a permis de reprendre le ski sans douleurs, Vonn a retrouvé cet hiver son meilleur niveau, avec sept podiums en huit courses de Coupe du monde, dont deux victoires en descente à St-Moritz (Suisse) et à Zauchensee (Autriche).

Un terrible point d'interrogation se pose donc désormais alors que la descente femmes des Jeux est prévue dès le 8 février: Vonn s'est-elle blessée au point de voir son rêve olympique se briser à neuf jours seulement de son but? Si elle peut s'aligner, sera-t-elle en mesure de skier à 100%?

"Lindsey Vonn est tombée lors de la descente de Crans-Montana et est en train d'être examinée", a fait savoir la Fédération américaine de ski.

"J'espère qu'elle va bien. On n'est pas totalement certain, elle est en train d'être examinée. Elle ressentait un peu de douleurs dans le pied gauche et dans le genou gauche, mais je reste positif", a affirmé à la télévision publique autrichienne son entraîneur, l'ancien skieur Aksel Lund Svindal.

- Course arrêtée -

Les organisateurs ont décidé de tout bonnement arrêter la course après la chute de Vonn, alors que deux autres athlètes avaient elles aussi terminé dans les filets avant l'Américaine, soit trois chutes sur six skieuses ayant pu s'élancer.

Avant Vonn, l'Autrichienne Nina Ortlieb avait chuté au même endroit mais sans gravité. La Norvégienne Marte Monsen a elle fait une chute d'une extrême violence juste avant la ligne d'arrivée, terminant dans les filets jusqu'à en perdre son casque.

Les skieuses s'élançaient dans des conditions compliquées et en manque de repères vendredi, avec d'importantes chutes de neige qui ont changé le revêtement de la piste ces dernières 48 heures.

Les athlètes n'ont pu faire qu'un entraînement mercredi, alors que la neige n'était pas encore tombée en masse. L'entraînement de jeudi a été annulé pour permettre aux bénévoles de préparer la piste au mieux.

Vendredi, il neigeait toujours, avec une visibilité moyenne, compliquant encore la tâche pour les athlètes, sur une piste particulièrement étroite et tournante.

Un mois après l'incendie dans un bar qui a fait 40 morts et 116 blessés la nuit du Nouvel An, Crans-Montana a tenu à organiser malgré tout son étape de la Coupe du monde, qui doit servir de test en vue des championnats du monde 2027 prévus dans la station valaisanne. Mais la plupart des festivités ont été annulées, avec des moments de recueillement prévus.

Un super-G féminin est prévu samedi, avant une descente masculine dimanche.