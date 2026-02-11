Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,01% pour le Nasdaq .IXIC :

* MATTEL MAT.O plonge de près de 31% dans les échanges en avant-Bourse. Les prévisions de bénéfice annuel du fabricant de Barbie, publiées la veille, ont déçu les investisseurs, soulignant la reprise poussive de la demande en jouets alors que les consommateurs prudents limitent leurs dépenses discrétionnaires.

* MODERNA MRNA.O a indiqué mardi que la FDA n'examinera pas la demande d'autorisation de mise sur le marché déposée par le groupe pharmaceutique pour son vaccin contre la grippe, entraînant une chute de près de 10% du titre en avant-Bourse.

* LYFT LYFT.O - Le titre de la société de VTC chute de 17% en avant-Bourse, après que les prévisions de bénéfice trimestriel et les volumes annuels de courses ont été inférieurs aux attentes, soulignant un revers dans les efforts du groupe pour maintenir sa récente reprise.

* ROBINHOOD'S HOOD.O - Le groupe a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en-dessous des estimations, la période de turbulences pour les actifs numériques ayant pesé sur les revenus du trading crypto. L'action chute de près de 8% en avant-Bourse.

* FORD MOTOR'S F.N - Le groupe a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel en chute d'environ 50%, citant des coûts plus élevés que prévu liés à un incendie chez un fournisseur d'aluminium, tandis que le directeur général Jim Farley prévoit de solides performances pour cette année.

* HILTON HLT.N - L'opérateur hôtelier a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires par chambre disponible pour 2026 serait inférieur aux estimations de Wall Street, signe d'un ralentissement de la demande touristique aux États-Unis.

* MCDONALD'S MCD.N et KRAFT HEINZ KHC.O doivent publier leurs résultats à la mi-journée.

* ALPHABET GOOGL.O - La société mère de Google a vendu mardi une obligation rare à 100 ans, selon une note du gestionnaire principal, faisant partie d'une émission obligataire mondiale de 31,51 milliards de dollars (26,44 milliards d'euros), alors que les dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) entraînent une forte augmentation des emprunts chez les géants technologiques américains. L'action a perdu 1,78% à la clôture mardi.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)