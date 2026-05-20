Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi-stable (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,58% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O doit publier ce mercredi, après la clôture de Wall Street, ses résultats financiers trimestriels, qui devraient être une nouvelle fois très solides. HSBC s'attend à ce que le groupe affiche un trimestre meilleur que prévu et relève ses objectifs. L'évolution du secteur de l'intelligence artificielle (IA) soulève cependant des interrogations quant à la durée de la domination du géant américain, un aspect auquel les investisseurs prêteront une attention particulière.

* ALIBABA BABA.N 9988.HK a dévoilé mercredi une nouvelle puce destinée à l'IA, baptisée Zhenwu M890, alors que le géant technologique chinois intensifie ses initiatives pour développer des alternatives aux processeurs de Nvidia NVDA.O , dans un contexte de durcissement des restrictions américaines à l'exportation.

* ANALOG DEVICES ADI.O prend 3,7% en avant-Bourse, le fabricant de puces ayant annoncé mardi, après la clôture des marchés, qu'il allait acquérir Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars en numéraire, afin de renforcer son portefeuille de solutions d'intelligence artificielle (IA).

* BOEING BA.N - La Chine a annoncé mercredi qu'elle achèterait 200 avions de ligne Boeing et avait pour objectif de prolonger la trêve commerciale conclue avec les Etats-Unis, qui doit expirer en novembre prochain, après le récent sommet entre Donald Trump et son homologue Xi Jinping visant à stabiliser les relations entre les deux pays.

* JPMORGAN JPM.N a annoncé mercredi le lancement officiel de sa banque numérique de détail Chase en Allemagne. Les clients peuvent désormais télécharger l'application idoine ou utiliser le site internet correspondant.

* ROBLOX RBLX.N - La plateforme de jeux vidéo bondit de 4,4% en avant-Bourse après l'annonce de son tout premier programme de rachat d'actions, dans le cadre d'un montant qui pourrait atteindre trois milliards de dollars.

* CAVA GROUP CAVA.N grimpe de 7% en avant-Bourse. La chaîne de restaurants a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation, invoquant une forte demande pour une cuisine méditerranéenne dite "saine" et abordable.

* MODERNA MRNA.O - JPMorgan reprend sa couverture sur le laboratoire pharmaceutique avec une recommandation à "sous-pondération" avec un objectif de cours à 40 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)