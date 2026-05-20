HSBC affirme que l'IA va supprimer certains emplois et en créer de nouveaux

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de la banque HSBC
par Selena Li
Georges Elhedery, directeur général de HSBC , a déclaré mercredi que l'intelligence artificielle allait à la fois supprimer et créer certains emplois dans le secteur financier, soulignant que la banque britannique formait son personnel pour relever ce défi.
"Ma mission première est de m'assurer que 200.000 collègues nous accompagnent dans ce parcours. Savoir combien seront encore là à la fin du parcours n'est pas le problème", a-t-il déclaré lors d'une journée des investisseurs.
"Le problème est de savoir comment avoir la garantie que ces 200.000 collègues ont reçu toutes les compétences, la formation et les outils nécessaires pour se préparer à l'avenir et devenir des versions plus productives d'eux-mêmes", a poursuivi Georges Elhedery.
Le patron de la plus grande banque européenne s'exprimait au lendemain de l'annonce par son concurrent Standard Chartered disant qu'il supprimerait 15% de ses postes administratifs d'ici 2030 - soit plus de 7.000 selon les calculs de Reuters - devenant ainsi la première banque mondiale à révéler explicitement l'impact de l'IA sur ses effectifs.
L'IA AU SERVICE DES ÉCONOMIES
Les déclarations de HSBC et de Standar Chartered illustrent le nouvel accent mis sur les coûts par les plus grandes institutions financières mondiales, qui s'efforcent en outre d'intégrer des modèles d'IA de pointe et de se prémunir contre les cybermenaces croissantes.
Le groupe bancaire japonais Mizuho a annoncé en mars jusqu'à 5.000 suppressions d’emplois sur une décennie.
HSBC, qui a nommé en mars David Rice au poste de directeur de l'IA, a présenté cette dernière comme la clé de son objectif stratégique plus large visant à accroître ses rendements, notamment via économies réalisées par l'automatisation et la rationalisation de ses processus.
La banque déploie l'IA dans plusieurs fonctions et secteurs d'activité afin de simplifier ses opérations et de personnaliser le contenu proposé à ses clients, a poursuivi Georges Elhedery.
Selon une présentation destinée aux investisseurs, les processus d'intégration des clients et de vérification de l'identité (KYC), la gestion des risques financiers et la surveillance, les centres de contact ainsi que la gestion de patrimoine font également l'objet d'une refonte axée sur l'IA.
(Reportage de Selena Li à Hong Kong; Rédigé pas Scott Murdoch; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)
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