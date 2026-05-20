Sopra Steria remporte un contrat de protection anti-drone avec l'Otan

Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles

Sopra ‌Steria a annoncé mercredi ​que sa filiale CS Group a remporté un contrat pour la ​protection anti-drone du siège de l'Otan, ​ainsi que de ⁠la résidence bruxelloise de ‌son secrétaire général, Mark Rutte, dans le cadre duquel ​le ‌groupe français de conseils ⁠informatiques installera deux systèmes BOREADES.

"Ce contrat confirme notre rôle au ⁠cœur ‌des enjeux de défense du ⁠continent et notre capacité ‌à opérer les ⁠systèmes critiques qui en garantissent ⁠la souveraineté", ‌a déclaré dans un communiqué ​Pierre Lopez, ‌directeur général de CS Group.

Le système de ​lutte BOREADES permet la détection, la classification, ⁠l’identification et la neutralisation des menaces liées aux drones, précise le communiqué de Sopra Steria.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)