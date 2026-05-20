Avec SpaceX, Elon Musk met un autre joyau de son empire en Bourse

L'entrée en Bourse de SpaceX, annoncée pour mi-juin, s'annonce comme une étape majeure pour Elon Musk, devenu l'entrepreneur le plus célèbre du monde ( AFP / Jim WATSON )

L'entrée en Bourse de SpaceX, annoncée pour mi-juin, s'annonce comme une étape majeure pour Elon Musk, devenu l'entrepreneur le plus célèbre du monde.

Salué pour ses talents de capitaine d'industrie et d'ingénieur visionnaire, critiqué pour sa personnalité abrasive et sa sensibilité d'extrême droite, le Sud-Africain d'origine est à la tête d'un empire.

Voici les principales sociétés de la galaxie Musk.

- SpaceX/Starlink/xAI -

Fondée en 2002 par Elon Musk, qui en est encore le patron et le principal actionnaire, SpaceX s'est imposé comme un acteur incontournable de l'industrie aérospatiale, avec ses fusées Falcon 9, qui ont déjà effectué des centaines de vols.

Outre des satellites, SpaceX a déjà emmené dans l'espace plusieurs équipages d'astronautes à destination de la Station spatiale internationale (ISS), grâce à sa capsule Crew Dragon. Il met actuellement au point sa fusée géante Starship, qui doit démultiplier les capacités de transport du groupe.

Il a aussi mis en orbite sa constellation de satellites Starlink, désormais principale source de revenus du groupe grâce à la vente de son service de connexion à internet.

En février, SpaceX a absorbé xAI, laboratoire d'intelligence artificielle (IA) créé en 2023 pour concurrencer les champions du secteur, OpenAI et Anthropic.

Valorisé 250 milliards au moment de l'opération, financée entièrement en actions SpaceX, xAI, créateur du chatbot Grok, suscite des interrogations sur les performances de ses modèles et ses résultats commerciaux.

La décision du groupe de louer à Anthropic la totalité de son immense centre de données Colossus I plutôt que d'y développer son IA a renforcé cette impression.

Selon plusieurs médias, à l'issue de l'entrée en Bourse, Elon Musk devrait contrôler environ 42% du capital.

- Tesla -

Fondé en 2003, Tesla a popularisé les voitures électriques aux Etats-Unis et dans plusieurs pays du monde sous la direction d'Elon Musk, investisseur dès 2004 puis patron à partir de 2008.

Le groupe d'Austin (Texas) a produit, en 2025, 1,65 million de véhicules, et sa capitalisation pèse plus de dix fois celle de Ford, General Motors et Stellantis réunis, à savoir les trois grands constructeurs historiques américains.

Tesla s'est aussi développé dans les panneaux solaires et les batteries de stockage.

L'entreprise fait désormais face à une concurrence renforcée, en particulier des constructeurs chinois, et ses ventes ont reculé en 2025.

Ce ralentissement a poussé Elon Musk à faire évoluer le modèle stratégique de la société, avec priorité aux taxis autonomes et aux robots humanoïdes.

Elon Musk avait vu sa participation descendre sous 20% mais peut remonter au-dessus de ce seuil s'il exerce les stock-options reçues cette année.

- X -

Anciennement connu sous le nom de Twitter, ce réseau social a été racheté par l'homme le plus riche du monde en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars environ, puis rebaptisé X.

Selon plusieurs estimations, la plateforme compte plus de 500 millions d'utilisateurs.

Pénalisées par la stratégie d'Elon Musk, qui a réduit la modération des contenus, les recettes publicitaires restent sensiblement inférieures au niveau qu'elles affichaient avant la prise de contrôle.

X a été intégré à xAI, sur la base d'une valorisation de 33 milliards de dollars, en mars 2025.

Le réseau social reste une destination privilégiée pour Elon Musk, qui y met en ligne plusieurs dizaines de messages par jour, régulièrement pour véhiculer des théories complotistes ou des thèses d'extrême droite.

- Neuralink -

Créé en 2016, Neuralink développe des implants cérébraux, principalement à destination de personnes à mobilité réduite. La société de Fremont (Californie) a déjà placé ses appareils sur plusieurs patients.

Il leur a permis d'utiliser, sans geste, un ordinateur, de piloter un drone ou de communiquer verbalement par le biais d'une interface d'IA, sans parler.

Neuralink a plusieurs concurrents sérieux sur ce marché, notamment Paradromics et Synchron.

- The Boring Company -

Egalement fondée en 2016, cette entreprise avait pour ambition de révolutionner les transports urbains grâce à des tunnels creusés par ses soins.

Initialement filiale de SpaceX avant de s'en émanciper, The Boring Company compte aujourd'hui pour seule réalisation d'importance le Vegas Loop, tunnel routier d'un peu plus de 3 km à Las Vegas.