Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.

* VERIZON VZ.N , BOEING BA.N , CATERPILLAR CAT.N et KRAFT HEINZ KHC.O doivent publier leurs résultats trimestriels mercredi avant l'ouverture de la Bourse de New York, tandis que ceux des géants de la "tech" MICROSOFT MSFT.O , ALBHABET

GOOGL.O et META META.O sont attendus après la clôture de Wall Street.

* NVIDIA NVDA.O est à surveiller après que le titre du géant de l'IA a progressé de près de 5% la veille, soutenu par une série d'annonces de l'entreprise, qui s'est rapprochée en séance d'une valeur boursière de 5.000 milliards de dollars, ce qui en ferait la première à franchir ce seuil symbolique. L'action prend 3% en avant-Bourse.

Le président américain Donald Trump a par ailleurs déclaré mercredi qu'il s'entretiendrait avec le président chinois Xi Jinping au sujet de la puce d'IA Blackwell de Nvidia lors de leur rencontre prévue jeudi.

* VISA V.N a publié mardi un bénéfice légèrement supérieur aux attentes pour son quatrième trimestre et a donné des prévisions optimistes pour son nouvel exercice fiscal, la forte consommation des ménages américains ayant stimulé le volume des transactions par carte sur le réseau de la société.

* MONDELEZ MDLZ.O a abaissé mardi ses prévisions de bénéfice annuel, les consommateurs ayant réduit leurs achats de chocolats et de snacks en Amérique du Nord et en Europe, tandis que la hausse du coût du cacao a accentué la pression. L'action recule de 5,3% en avant-Bourse.

* ELECTRONIC ARTS EA.O - L'éditeur de jeux vidéo a publié mardi des réservations pour le deuxième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, pénalisé par l'incertitude pesant sur les dépenses liées à son portefeuille sportif principal et par la difficulté de comparer sa croissance à celle enregistrée l'année dernière grâce au lancement réussi de "College Football 25".

* BXP BXP.N - La société d'investissement immobilier a dépassé mardi les estimations pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la forte tendance à la location liée à l'expansion des espaces de travail par les entreprises.

* JAMF JAMF.O - La société de capital-investissement Francisco Partners est sur le point de conclure un accord pour racheter le fournisseur de logiciels de gestion d'appareils, ont déclaré deux sources proches du dossier, ce qui retirerait l'entreprise de la cote un peu plus de cinq ans après son introduction en Bourse.

* WALMART WMT.N - La filiale mexicaine et centraméricaine de Walmart a annoncé mardi une baisse de 9% de son bénéfice net au troisième trimestre, principalement due à une augmentation des coûts financiers et à un ajustement comptable ponctuel, malgré une croissance des ventes et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

