information fournie par Boursorama avec AFP • 29/10/2025 à 14:32

Portugal: taux de chômage en légère hausse en septembre, à 6%

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le taux de chômage au Portugal a légèrement augmenté en septembre par rapport au mois précédent, pour s'établir à 6%, selon une estimation provisoire publiée mercredi par l'Institut national des statistiques (Ine).

En septembre, le pays comptait quelque 337.200 chômeurs, a indiqué l'Ine, qui a revu en légère baisse le taux du mois d'août à 5,9%.

Le chômage a surtout reculé chez les plus de 25 ans, dont le taux de chômage est passé de 18,8% en août à 18,1% en septembre.

Il s'agit du "niveau le plus bas depuis octobre 2022 (17,8%)", a souligné l'office portugais des statistiques.

Selon les dernières prévisions du gouvernement présentées dans le projet de budget pour 2026, le taux de chômage devrait s'établir à 6,1% cette année, avant de reculer légèrement à 6% l'année prochaine.