 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Portugal: taux de chômage en légère hausse en septembre, à 6%
information fournie par Boursorama avec AFP 29/10/2025 à 14:32

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le taux de chômage au Portugal a légèrement augmenté en septembre par rapport au mois précédent, pour s'établir à 6%, selon une estimation provisoire publiée mercredi par l'Institut national des statistiques (Ine).

En septembre, le pays comptait quelque 337.200 chômeurs, a indiqué l'Ine, qui a revu en légère baisse le taux du mois d'août à 5,9%.

Le chômage a surtout reculé chez les plus de 25 ans, dont le taux de chômage est passé de 18,8% en août à 18,1% en septembre.

Il s'agit du "niveau le plus bas depuis octobre 2022 (17,8%)", a souligné l'office portugais des statistiques.

Selon les dernières prévisions du gouvernement présentées dans le projet de budget pour 2026, le taux de chômage devrait s'établir à 6,1% cette année, avant de reculer légèrement à 6% l'année prochaine.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank