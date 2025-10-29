La Russie a testé un drone sous-marin à capacité nucléaire, assure Vladimir Poutine

Vladimir Poutine dévoile aujourd'hui des armes dont il a ordonné le développement en 2018, à l'époque pour faire face selon Moscou aux menaces des États-Unis.

Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 28 octobre 2025. ( POOL / ALEXANDER KAZAKOV )

La Russie a mis au point et testé un drone sous-marin à capacité nucléaire, le Poséidon, a assuré mercredi 29 octobre le président russe Vladimir Poutine, selon qui il est impossible d'intercepter ce nouvel armement. Il y a quelques jours, il avait déjà annoncé un essai final réussi du missile russe de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik .

"Hier, nous avons effectué encore un essai, d'un autre système prometteur -un drone sous-marin Poséidon", a dit le président russe. "Il n'existe aucun moyen de l'intercepter" , a-t-il affirmé. Cet équipement militaire, selon Moscou, est à propulsion nucléaire et peut également transporter des charges atomiques.

"Aucun autre appareil dans le monde n'est égal à celui-là par sa vitesse et la profondeur" à laquelle il opère, a poursuivi le maître du Kremlin.

Dissuasion nucléaire

Une source au sein du complexe militaro-industriel russe, citée précédemment par l'agence de presse officielle TASS , assure que le Poséidon, un drone sous-marin conçu pour la dissuasion nucléaire, est capable de se déplacer à plus d'un kilomètre de profondeur, à une vitesse de 60 à 70 nœuds , tout en restant indétectable.

Il est censé équiper à terme le Belgorod, un sous-marin nucléaire mis en service en juillet 2022 et qui a les installations nécessaires pour lancer le Poséidon.

Dimanche, Vladimir Poutine avait annoncé un essai final réussi du missile de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik, d'"une portée illimitée" et capable de tenir en échec selon lui quasiment tous les systèmes d'interception.

Vladimir Poutine avait dévoilé la mise au point par l'armée russe d'armes ultramodernes, parmi lesquelles les Bourevestnik et les Poséidon, en 2018, à l'époque pour faire face selon Moscou aux menaces des États-Unis.