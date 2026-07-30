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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 10:59
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Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICROSOFT MSFT.O a dépassé mercredi les attentes de Wall Street concernant la croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires lié à l'informatique dématérialisée ("cloud"), signe que ses investissements massifs dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA) portent leurs fruits.

Le groupe a également dit prévoir de continuer à générer des flux de trésorerie tout au long de son exercice 2027 et a publié des prévisions de dépenses d'investissement inférieures aux estimations de Wall Street.

L'action avance de près de 8% en avant-Bourse.

* META META.O a fait état mercredi d'un effondrement de sa génération de trésorerie, en chute de 91% au deuxième trimestre, signe des lourdes contraintes financières pesant sur le géant des réseaux sociaux pour développer son activité dans l'intelligence artificielle, pour un résultat encore incertain.

L'action recule de 8,5% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O et AMAZON AMZN.O doivent publier leurs résultats respectifs jeudi après la cloche.

* QUALCOMM QCOM.O a anticipé mercredi un bénéfice inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre et a indiqué que le chiffre d'affaires généré par les produits Apple diminuerait plus rapidement que prévu.

L'action recule de 4,4% en avant-Bourse.

Il a toutefois laissé entendre que la croissance des activités liées aux centres de données et des autres secteurs hors téléphonie mobile compenserait largement cette perte de chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2027.

* ARM HOLDINGS ARM.O a fait état mercredi d'une forte demande dans le secteur de l'IA, mais son titre a chuté de près de 7% dans les transactions après la clôture à Wall Street, alors même que le concepteur de puces dit prévoir pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de Wall Street.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice pour 2026, invoquant l'impact financier combiné de son acquisition récemment finalisée de Firefly Bio et d'un partenariat stratégique avec Sail Biomedicines.

* INTEL INTC.O a donné accès à une partie de sa technologie de processeurs à une nouvelle start-up, une initiative rare pour le fabricant américain de puces, selon une source et des documents consultés par Reuters.

* STARBUCKS SBUX.O - La chaîne américaine de cafés a de nouveau relevé sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année, les mesures de relance stimulant la demande.

L'action prend 4,4% en avant-Bourse.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N progresse de 4,64% en avant-Bourse, la chaîne de burritos ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Il a toutefois souligné que le troisième trimestre pourrait être le plus difficile, après qu'une épidémie de cyclosporiase survenue fin juillet a ébranlé la confiance des consommateurs

* ROBINHOOD MARKETS HOOD.O a publié mercredi un bénéfice supérieur aux prévisions au deuxième trimestre, grâce à une forte activité sur les marchés des actions, des options et des marchés prédictifs, qui a permis de compenser la faiblesse observée sur le marché des cryptomonnaies.

* L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX.N - Le chiffre d'affaires trimestriel du fournisseur du secteur de la défense a dépassé les attentes, grâce à une forte demande en armement et en technologies militaires.

(Rédigé par Diana Mandia)

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CHIPOTLE MEXICAN
34,240 USD NYSE +2,15%
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51 594,14 Pts Index Ex -2,19%
INTEL
81,8800 USD NASDAQ -5,12%
JOHNSON&JOHNSON
265,665 USD NYSE -0,42%
L3HARRIS TECH
297,770 USD NYSE -2,48%
META PLATFORMS
585,6100 USD NASDAQ -1,31%
MICROSOFT
390,5400 USD NASDAQ -0,71%
NASDAQ Composite
24 442,94 Pts Index Ex -1,74%
QUALCOMM
155,6800 USD NASDAQ -4,42%
ROBINHOOD MARKETS
89,8400 USD NASDAQ -3,15%
S&P 500 INDEX
7 316,15 Pts CBOE -1,52%
STARBUCKS
104,1400 USD NASDAQ +1,01%
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