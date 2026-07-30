Unibail-Rodamco-Westfield porté par la fréquentation en hausse de ses centres commerciaux au S1

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le géant français des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a publié jeudi des résultats semestriels en ligne avec ses prévisions, portés par une hausse de la fréquentation de ses centres commerciaux et du chiffre d'affaires de ses commerçants.

Au sein des centres commerciaux du groupe, la fréquentation a augmenté de 2,1% au premier semestre et les recettes des commerçants locataires ont progressé de 5,2% par rapport au premier semestre 2025.

La part de commerces vacants recule encore et atteint un niveau "historiquement bas à 4,1%".

URW a perçu un milliard d'euros de loyers nets issus de ses centres commerciaux, un chiffre en hausse de 4,5% à périmètre constant, ce qui constitue une "solide performance opérationnelle", a salué Vincent Rouget, président du directoire.

Cela se reflète dans la hausse de 5,3% de l'excédent brut d'exploitation (EBE) à périmètre constant, qui mesure la rentabilité et la trésorerie générée par l'activité.

Il a souligné lors d'une conférence de presse "l'attractivité de nos centres commerciaux pour la GenZ (les 15-29 ans, NDLR), qui représente 30% des visiteurs" et a rappelé la faible exposition aux "risques d'obsolescence liée à l'intelligence artificielle", qui "ne remplacera pas" de "véritables lieux de vie" et expériences.

Après avoir achevé le plan de cession de 2,2 milliards d'euros d'actifs, l'entreprise commence à redéployer des capitaux et a racheté les participations de ses partenaires dans deux centres commerciaux déjà codétenus aux Etats-Unis.

"Les Etats-Unis sont une région stratégique pour le groupe", a abondé le dirigeant de la foncière, à l'affût d'autres opportunités en dehors de son portefeuille.

Outre les centres commerciaux, l'exploitation de centres de congrès et d'expositions, dont celui de la Porte de Versailles, affiche une hausse de 17,1% des loyers nets à périmètre constant, tandis que les revenus des "bureaux et autres" ont été divisés par deux en raison de la vente de la tour Trinity et de l'hôtel Pullman Paris-Montparnasse.

Au total, URW a perçu 1,15 milliard d'euros de loyers nets, en baisse de 2% en raison des cessions effectuées et en hausse de 5% à périmètre constant.

Le résultat net récurrent, indicateur de référence des foncières, est aussi pénalisé par les ventes d'actifs et recule de 4,7%. URW maintient néanmoins ses prévisions annuelles.

Le résultat net a en revanche bondi de 44%, tiré par la hausse de la valorisation des actifs du groupe.

L'action Unibail progressait de 0,62% vers 09H45 à la Bourse de Paris à 105,90 euros.

Autre exploitant de centres commerciaux en Europe, Klépierre a aussi annoncé mercredi une bonne performance de ses centres commerciaux au premier semestre et a revu à la hausse ses prévisions annuelles: son excédent brut d'exploitation devrait atteindre 1,15 milliard d'euros, contre 1,13 milliard auparavant.