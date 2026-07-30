Zone euro: Le taux de chômage ressort à 6,3% en juin

Un drapeau de l'Union européenne flotte devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

Le ​taux de chômage dans ​la zone ​euro est ⁠ressorti à ‌6,3% de la population ​active ‌en juin, ⁠montrent les données ⁠officielles publiées ‌jeudi par ⁠Eurostat.

Les ‌économistes ⁠interrogés par Reuters ⁠tablaient ‌sur un ​taux ‌de chômage à 6,2%, ​après ⁠6,3% (chiffre révisé de 6,2%) en mai.

(Rédigé par Augustin ​Turpin)