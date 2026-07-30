Casino reste dans le rouge au premier semestre mais améliore sa rentabilité opérationnelle

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Toujours dans le rouge au premier semestre mais fort d'une rentabilité opérationnelle améliorée, Casino "poursuit sa transformation", s'est félicité jeudi le groupe, dont les plans restent suspendus à la restructuration de sa lourde dette, espérée d'ici à la fin de l'année.

Passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2024, après des années de pertes et de surendettement, le groupe aux septs marques (Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia, Vival, Spar et CDiscount) a affiché une perte nette estimée à 205 millions d'euros au premier semestre, contre 225 millions un an plus tôt.

Notamment en cause, selon le directeur général du groupe, Philippe Palazzi, les coûts liés au plan de sauvegarde de l'emploi et ses 2.200 licenciements décidés lors d'une précédente restructuration, il y a deux ans, avec la vente des supermarchés et hypermarchés du groupe.

Les ventes de Casino, recentré sur le commerce de proximité, ont atteint 3,97 milliards d'euros sur le semestre, en baisse de 2,7%, mais en légère hausse de 0,4% à périmètre comparable, tirées par les enseignes Casino et Naturalia, selon les résultats publiés jeudi.

Le vaisseau amiral Monoprix, qui vient d'entamer un "chantier de transformation majeur" pour la rénovation de tous ses points de vente, enregistre en revanche un recul de 1% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable, à 1,95 milliard d'euros, pénalisé notamment par "des ruptures temporaires liées à l'absence d'accords avec certains fournisseurs majeurs tels que Procter & Gamble" et des baisses de prix ciblées, selon Philippe Palazzi.

Côté commerce en ligne, Cdiscount enregistre également un recul de 0,6% comparé au premier semestre 2025, qui avait été tiré par le lancement de la Nintendo Switch 2.

La deuxième partie de l'année a par ailleurs démarré par la fermeture provisoire d'un site logistique de Cdiscount à Cestas, commune évacuée en raison du violent incendie en Gironde, dont les "éventuelles conséquences financières" restent à évaluer, selon le communiqué. Casino a précisé à l'AFP que ce site devrait a priori rouvrir dans les prochaines heures.

"Très positif"

Au rayon bonne nouvelles, Philippe Palazzi a mis en avant la "forte progression" des indicateurs de rentabilité du groupe aux quelque 6.500 magasins, en phase avec son plan stratégique 2030.

Son excédent brut d'exploitation (Ebitda, un indicateur de rentabilité) ajusté s'élève à 326 millions d'euros (+13,9%), soutenu notamment "par la rationalisation du parc" de magasins, et son résultat opérationnel courant est repassé dans le vert, à 49 millions d'euros.

Le groupe, qui s'est séparé de 254 points de vente, en a ouvert 112 et a transféré 41 magasins intégrés en franchise, invoque aussi "la réduction de la démarque" (articles cassés, vols, etc.) ou encore son alliance dans les achats avec Auchan et Intermarché.

Casino précise qu'il s'agit de "données financières estimées", n'ayant pas fait l'objet d'un rapport d'audit, dans l'attente de la restructuration de sa dette, objet d'un bras de fer depuis novembre entre son actionnaire majoritaire Daniel Kretinsky et ses créanciers (essentiellement des fonds anglo-saxons).

Casino doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, un montant qu'il n'est "pas en mesure" d'honorer en l'état, rappelle le communiqué, et qu'il souhaite réduire à 800 millions environ, en échange d'une augmentation de capital par Daniel Kretinsky.

En l'absence d'accord avec les créanciers, le projet du milliardaire tchèque a récemment obtenu le soutien du conseil d'administration du groupe et indirectement des banques françaises.

"D'ici le 5 août, nous allons déposer une demande de modification des plans de sauvegarde auprès du tribunal" des activités économiques de Paris, a indiqué M.Palazzi, se disant "très positif" et visant une finalisation du "processus d'ici la fin du second semestre".

Le tribunal sera amené à trancher le litige avec les créanciers, qui prévoient de faire annuler le plan de sauvegarde et avec lesquels, selon une source proche du dossier, les discussions se poursuivent.

En attendant, la dette financière nette du groupe a encore augmenté, passant de près de 1,5 milliard en décembre à près de 1,7 milliard d'euros fin juin.

La dette de Casino avait déjà été allégée de près de 5 milliards d'euros au moment de la première restructuration qui s'était traduite par le départ du PDG historique, Jean-Charles Naouri.