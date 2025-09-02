 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 697,80
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 12:15

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,37% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,71% pour le Nasdaq

.IXIC :

* KRAFT HEINZ KHC.O a annoncé mardi sa scission en deux sociétés cotées indépendantes alors que le groupe agroalimentaire cherche à relancer sa croissance. L'action progresse d'environ 1% dans les transactions en avant-Bourse.

* BOEING BA.N - La division de location d'avions du groupe australien Macquarie Group MQG.AX a annoncé mardi avoir acheté 30 appareils Boeing 737-8, marquant ainsi sa deuxième commande directe auprès du constructeur américain d'avions.

* TESLA TSLA.O - Les ventes automobiles de Tesla ont explosé en Turquie au mois d'août, atteignant la deuxième place devant ses concurrents européens et japonais traditionnels, la marque américaine ayant bénéficié de l'intérêt des acheteurs pour les avantages fiscaux et par le fait qu'ils considèrent leurs Tesla comme un moyen de pour se prémunir contre la faiblesse de la livre turque.

* SOUTHWEST AIRLINES LUV.N a commencé vendredi à exploiter son premier avion équipé d'une barrière secondaire dans le cockpit, conçue pour empêcher toute intrusion.

* META PLATFORMS META.O envisage de conclure des partenariats avec ses concurrents Google GOOGL.O ou OpenAI afin d'améliorer les fonctionnalités d'intelligence artificielle de ses applications, a rapporté vendredi The Information, citant des sources proches des discussions.

* INTEL INTC.O a déclaré vendredi avoir modifié l'accord de financement du CHIPS Act conclu avec le département américain du Commerce afin de supprimer les étapes précédentes du projet et avoir reçu environ 5,7 milliards de dollars en espèces plus tôt que prévu.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
212,9100 USD NASDAQ +0,60%
BOEING CO
234,750 USD NYSE -0,55%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 544,88 Pts Index Ex -0,20%
INTEL
24,3500 USD NASDAQ -2,33%
MACQUARIE GRP
123,120 EUR Tradegate -1,83%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
738,7000 USD NASDAQ -1,65%
NASDAQ Composite
21 455,55 Pts Index Ex -1,15%
S&P 500 INDEX
6 460,26 Pts CBOE -0,64%
SOUTHWEST AIRLIN
32,900 USD NYSE -0,27%
TESLA
333,8700 USD NASDAQ -3,50%
THE KRAFT HEINZ
27,9700 USD NASDAQ +1,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

