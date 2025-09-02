 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
États-Unis: L'activité manufacturière américaine se contracte encore en août
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 17:16

Des portes avancent sur une chaîne de montage à l'usine de fabrication BMW à Greer

L'activité manufacturière américaine s'est contractée pour le sixième mois consécutif en août, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi.

L'indice ISM manufacturier est ressorti en hausse à 48,7 contre 48,0 le mois précédent.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 49,0.

Le seuil de 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Le sous-indice des nouvelles commandes est passé à 51,4 en août après 47,1 en juillet, tandis que l'indice des prix payés par les fabricants a reculé à 63,7 contre 64,8 le mois précédent, alors que les analystes s'attendaient à une hausse à 65,3.

L'emploi dans les usines a pour sa part progressé à 43,8 en août contre 43,4 en juillet.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:28

    contraction de l'activité avec progression de l'emploi : faut-il se réjouir d'une baisse de productivité?

