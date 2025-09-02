États-Unis: L'activité manufacturière américaine se contracte encore en août

Des portes avancent sur une chaîne de montage à l'usine de fabrication BMW à Greer

L'activité manufacturière américaine s'est contractée pour le sixième mois consécutif en août, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi.

L'indice ISM manufacturier est ressorti en hausse à 48,7 contre 48,0 le mois précédent.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 49,0.

Le seuil de 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Le sous-indice des nouvelles commandes est passé à 51,4 en août après 47,1 en juillet, tandis que l'indice des prix payés par les fabricants a reculé à 63,7 contre 64,8 le mois précédent, alors que les analystes s'attendaient à une hausse à 65,3.

L'emploi dans les usines a pour sa part progressé à 43,8 en août contre 43,4 en juillet.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)