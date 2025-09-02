USA: l'activité manufacturière encore en contraction en août mais meilleure qu'attendu

L'activité manufacturière aux Etats-Unis a continué à se contracter au mois d'août, pour le sixième mois consécutif, mais a fait un peu mieux qu'attendu, alors que l'incertitude demeure face aux droits de douane, selon un indicateur publié mardi.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GEORGE FREY )

En août, l'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est établi à 48,7%, ce qui marque un nouveau mois de contraction de l'activité. Un indice en dessous de 50% indique une contraction.

C'est néanmoins mieux qu'un mois plus tôt, puisque l'indice était descendu à 48% en juillet, et légèrement mieux que les attentes des analystes, qui anticipaient un indice à 48,5%, selon le consensus publié par MarketWatch.

"L'activité manufacturière américaine s'est contractée à un niveau légèrement moins marqué, grâce notamment à une progression des commandes nouvelles, en partie contrebalancée par une nouvelle baisse de la production", a précisé la responsable de l'enquête, Susan Spence, citée dans un communiqué.

Dans le détail, deux des sous-indices sont en amélioration sur un mois, les commandes nouvelles donc, qui sont même en territoire positif, et celui relatif aux exportations, qui reste cependant sous la barre des 50%.

A l'inverse, la production a reculé par rapport à juillet pour passer d'un indice soulignant une progression à un niveau indiquant une contraction, alors que les importations continuent également de se contracter.

Et signe que la production n'est pas sur un chemin de reprise, les éléments composants le sous-indice des intrants, qui comprend les prix, les inventaires et les livraisons, s'est enfoncé un peu plus en territoire négatif.

Sur le moyen terme, ISM se montre néanmoins optimiste, alors que la part du produit intérieur brut (PIB) issu de l'industrie en contraction s'est réduite, et sur les six principaux secteurs industriels pris en compte, deux sont donnés en progression en août, contre aucun un mois plus tôt.