Droits de douane: Une perturbation "sans précédent" pour le commerce mondial, selon l'OMC

Un camion transportant un conteneur d'expédition est garé dans un entrepôt à Navi Mumbai

par Emma Farge et Olivia Le Poidevin

La part du commerce mondial réalisée selon les conditions de l'OMC est en baisse et pourrait encore diminuer, tandis que le commerce mondial fait face à une perturbation sans précédent depuis huit décennies, a déclaré mardi la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Depuis la guerre commerciale initiée cette année par le président américain Donald Trump avec les droits de douane, la part du commerce mondial réalisée selon la clause de la "nation la plus favorisée" (NPF) de l'OMC est tombée à 72%, contre environ 80% précédemment, d'après les données de l'OMC. Cette clause exige que les membres de l'OMC traitent les autres de manière égale.

"Nous vivons la plus grande perturbation des règles du commerce mondial, sans précédent depuis 80 ans", a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala lors d'une interview accordée à Reuters.

"Il n'est donc pas surprenant que certains remettent en question le système commercial mondial... et sa prévisibilité", a ajouté l'ancienne ministre nigériane des Finances, à la tête depuis 2021 de l'organisation de surveillance du commerce basée à Genève.

"Tant que la majorité des échanges commerciaux s'effectuent dans des conditions NPF, je pense que nous devrions nous en réjouir. Nous sommes loin des 50%", a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala.

La directrice générale de l'OMC a indiqué que le commerce mondial pourrait subir les effets des droits de douane "plus tard", jusqu'en 2026, lorsque la récente hausse du commerce mondial au cours du premier semestre de l'année commencera à s'estomper.

En août, l'OMC a relevé sa prévision de croissance du commerce mondial annuel à 0,9% contre 0,2% précédemment.

"Il est possible qu'un peu plus tard nous commencions à voir d'autres effets, lorsque les marchandises dans les entrepôts seront épuisées, et que les effets commenceront à se faire sentir, mais nous verrons cela l'année prochaine. Nous prévoyons toujours une certaine croissance", a-t-elle déclaré.

