Paiement différé: le suédois Klarna va entrer en Bourse, veut lever jusqu'à 1,27 milliard de dollars

Le spécialiste suédois du paiement différé Klarna a annoncé mardi qu'il allait entrer en Bourse à New York avec l'objectif de lever jusqu'à 1,27 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros).

L'action sera vendue entre 35 et 37 dollars, a précisé le groupe dans un communiqué, sans donner de date pour sa cotation.

Au prix maximum, une telle opération valoriserait Klarna à près de 14 milliards de dollars.

Le groupe suédois avait annoncé en novembre son intention d'entrer en Bourse mais avait dû repousser une première tentative de lever des fonds au printemps en raison de l'instabilité sur les marchés financiers.

Klarna a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars l'an dernier, pour un bénéfice net de 21 millions de dollars, selon le prospectus d'introduction en Bourse.

Klarna propose au consommateur des paiements différés, lui permettant d'acheter un article et de le rembourser en plusieurs échéances, soit à court terme sans intérêt soit à plus long terme avec un intérêt.

Le groupe a développé depuis l'an dernier ses services financiers (portefeuille numérique, cashback) concurrençant les banques de détail.