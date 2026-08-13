(Actualisé avec contrats à termes sur indices, IBM, Tapestry)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,03% pour le Nasdaq .IXIC :

* Les FABRICANTS D'ORDINATEURS sont en hausse avant-Bourse dans le sillage des résultats supérieurs aux attentes du fabricant d'électronique chinois Lenovo Group 0992.HK , porté par l'IA et des ventes de PC solides. DELL DELL. grimpe de 4,6% en avant-Bourse et HP INC HPQ.N de 1,3%.

* CISCO SYSTEMS CSCO.O - Le groupe technologique a publié mercredi des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux prévisions, mais l'action a reculé après la cloche en raison des attentes élevées des investisseurs. Elle chute encore de 6% jeudi en avant-Bourse.

* SALESFORCE CRM.N - Le spécialiste de la gestion de la relation client avance de 2,2% en avant-Bourse après que JP Morgan a repris le suivi du titre à "sur-pondérer", le courtier tablant sur une accélération de son activité principale au second semestre 2027.

* IBM IBM.N - Le groupe technologique gagne 1,5% avant la cloche, porté par l'annonce d'un partenariat avec OpenAI visant à aider les entreprises à déployer l’IA à grande échelle dans leurs opérations métier clés et leurs flux de travail complexes.

* CEREBRAS SYSTEMS CBRS.O - Le concepteur de puces d'IA dégringole de 17,5% avant l'ouverture après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes des analystes.

* TAPESTRY TPR.N - Le consortium de mode américain a annoncé jeudi une prévision de chiffre d'affaires annuel légèrement inférieure aux attentes, avec la faiblesse persistante de sa marque Kate Spade. L'action chute d'environ 8% en avant Bourse.

(Rédigé par Augustin Turpin)

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