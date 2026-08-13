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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 13:30
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(Actualisé avec contrats à termes sur indices, IBM, Tapestry)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,03% pour le Nasdaq .IXIC :

* Les FABRICANTS D'ORDINATEURS sont en hausse avant-Bourse dans le sillage des résultats supérieurs aux attentes du fabricant d'électronique chinois Lenovo Group 0992.HK , porté par l'IA et des ventes de PC solides. DELL DELL. grimpe de 4,6% en avant-Bourse et HP INC HPQ.N de 1,3%.

* CISCO SYSTEMS CSCO.O - Le groupe technologique a publié mercredi des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux prévisions, mais l'action a reculé après la cloche en raison des attentes élevées des investisseurs. Elle chute encore de 6% jeudi en avant-Bourse.

* SALESFORCE CRM.N - Le spécialiste de la gestion de la relation client avance de 2,2% en avant-Bourse après que JP Morgan a repris le suivi du titre à "sur-pondérer", le courtier tablant sur une accélération de son activité principale au second semestre 2027.

* IBM IBM.N - Le groupe technologique gagne 1,5% avant la cloche, porté par l'annonce d'un partenariat avec OpenAI visant à aider les entreprises à déployer l’IA à grande échelle dans leurs opérations métier clés et leurs flux de travail complexes.

* CEREBRAS SYSTEMS CBRS.O - Le concepteur de puces d'IA dégringole de 17,5% avant l'ouverture après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes des analystes.

* TAPESTRY TPR.N - Le consortium de mode américain a annoncé jeudi une prévision de chiffre d'affaires annuel légèrement inférieure aux attentes, avec la faiblesse persistante de sa marque Kate Spade. L'action chute d'environ 8% en avant Bourse.

(Rédigé par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Valeurs associées

CEREBRAS SYS RG-A
262,0600 USD NASDAQ +11,63%
CISCO SYSTEMS
123,8800 USD NASDAQ +2,86%
DELL TECH RG-C
484,560 USD NYSE +9,93%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 770,27 Pts Index Ex -0,04%
HP
29,260 USD NYSE +0,69%
IBM
235,960 USD NYSE -1,05%
LENOVO GROUP
3,790 EUR Tradegate +16,44%
NASDAQ Composite
26 588,49 Pts Index Ex +0,54%
S&P 500 INDEX
7 748,50 Pts CBOE +0,26%
SALESFORCE
193,295 USD NYSE -2,11%
TAPESTRY
153,580 USD NYSE -4,34%
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INNATE PHARMA
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87,33 -1,38%
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