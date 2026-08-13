Turquie: la banque centrale relève ses prévisions d'inflation pour 2026

La Banque centrale turque a relevé jeudi ses prévisions d'inflation pour la fin d'année de deux points, à 28%, sous l'effet notamment de la hausse des prix du diesel et de certaines matières premières.

( AFP / ADEM ALTAN )

Le gouverneur de la Banque centrale, Fatih Karahan, a justifié cette décision "par les perspectives concernant les prix du diesel, du gaz naturel et des matières premières non énergétiques".

La banque a en revanche gardé ses prévisions inchangées pour la fin 2027 (15%) et la fin 2028 (9%).

La Turquie connaît une inflation supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, conséquence entre autres de la politique monétaire hétérodoxe longtemps défendue par son président Recep Tayyip Erdogan.

La hausse des prix à la consommation, qui avait dépassé les 75% au printemps 2024, a reculé à 31,75% sur un an en juillet.