USA: les prix à la production stables en juillet grâce à l'énergie

L'indice des prix à la production (PPI) est resté stable au mois de juillet aux Etats-Unis, alors que les marchés anticipaient une légère hausse, principalement sous l'effet d'une forte baisse des prix de l'énergie, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GEORGE FREY )

Les prix à la production sont ceux auxquels les entreprises vendent leurs produits ou leurs services (par exemple au gouvernement, aux consommateurs ou à d'autres entreprises).

L'indice permet de jauger les pressions sur leurs coûts de production, qui sont souvent répercutées jusque dans les prix en magasins.

Les analystes avaient anticipé une hausse de 0,2% de l'indice, selon le consensus publié par MarketWatch.

Le mois précédent, les prix à la production avaient même reculé de 0,3%, là encore sous l'effet d'une baisse des prix de l'énergie.

Signe que cette stabilité est cependant avant tout conjoncturelle, l'indice PPI sous-jacent, c'est-à-dire excluant les variations des prix de l'alimentation et de l'énergie, est en hausse de 0,2%, soit à peine moins que les attentes (+0,3%).

Et la hausse est encore plus marquée une fois mis de côté les coûts de transport, eux-même largement corrélés à ceux de l'énergie.

Sur un an, l'indice PPI, sans tenir compte des prix de l'alimentation, de l'énergie et des transports, est toujours en hausse de 4,7%.

La pause des hostilités au Moyen-Orient en juin et jusque début juillet a fait plonger les cours du pétrole durant cette période.

Mais la reprise des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran au mois de juillet, avec de nouveaux bombardements de part et d'autre et une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz, par où transite environ 20% des hydrocarbures mondiaux, devrait avoir un impact sur les prochains mois.

Après être tombé sous les 70 dollars début juillet, le West Texas Intermediate (WTI) et remonté à plus de 92 dollars fin juillet et restait proche des 83 dollars début août, une évolution qui devrait se transmettre aux prix à la consommation dans les prochains mois.

Dans le détail, les prix des biens sont en baisse de 0,7% sur un mois, grâce à l'effet conjugue d'une baisse toujours marquée de l'énergie (-3,1%) et, dans une moindre mesure, de l'alimentation (-0,9%).

Les prix des biens progressent eux de 0,2%, malgré une forte baisse des prix du transport et du stockage (-1,8%).