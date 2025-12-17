 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : les stocks hebdomadaires de pétrole brut reculent moins que prévu
information fournie par AOF 17/12/2025 à 16:44

(AOF) - Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,274 million de barils la semaine dernière, après un repli de 1,812 million de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 2,4 millions de barils. Les stocks d'essence sont passés en l'espace d'une semaine de 6,397 millions de barils, à 4,808 millions la semaine précédente ; ils étaient anticipés en hausse de 2,1 millions de barils. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une hausse de 1,712 million de barils, contre 2,502 millions la semaine précédente.

Après cette annonce, le cours du baril de Brent avance vers 16h40 de 1,89%, à 59,92 dollars.

Pétrole et parapétrolier
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank