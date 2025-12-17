USA : les stocks hebdomadaires de pétrole brut reculent moins que prévu

(AOF) - Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,274 million de barils la semaine dernière, après un repli de 1,812 million de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 2,4 millions de barils. Les stocks d'essence sont passés en l'espace d'une semaine de 6,397 millions de barils, à 4,808 millions la semaine précédente ; ils étaient anticipés en hausse de 2,1 millions de barils. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une hausse de 1,712 million de barils, contre 2,502 millions la semaine précédente.

Après cette annonce, le cours du baril de Brent avance vers 16h40 de 1,89%, à 59,92 dollars.