Les Bourses européennes terminent indécises, entre inflation américaine et BCE

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé sans direction commune mercredi, indécis à la veille de la dernière réunion de la BCE de l'année et de la publication des chiffres sur l'inflation américaine en novembre.

Paris a perdu 0,25% et Francfort 0,45%. Milan a pris 0,25%. Londres a gagné 0,92%, portée par ses groupes pétroliers qui ont profité de la hausse du prix du baril, après l'annonce de blocus du Venezuela par Donald Trump.