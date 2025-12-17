 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes terminent indécises, entre inflation américaine et BCE
information fournie par AFP 17/12/2025 à 17:55

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé sans direction commune mercredi, indécis à la veille de la dernière réunion de la BCE de l'année et de la publication des chiffres sur l'inflation américaine en novembre.

Paris a perdu 0,25% et Francfort 0,45%. Milan a pris 0,25%. Londres a gagné 0,92%, portée par ses groupes pétroliers qui ont profité de la hausse du prix du baril, après l'annonce de blocus du Venezuela par Donald Trump.

