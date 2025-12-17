Allianz nomme un nouveau directeur général en France

information fournie par Boursorama avec AFP • 17/12/2025 à 18:04

L'assureur allemand Allianz a annoncé mercredi la nomination d'un nouveau directeur général pour sa filiale française, Rémi Saucié.

Ce dernier remplacera à compter de février Fabien Wathlé, directeur général d'Allianz France depuis début 2021.

Rémi Saucié, 46 ans, expert-comptable de formation, est l'actuel directeur financier et directeur général délégué de la filiale française d'Allianz. Il a rejoint le groupe en 2012, après une carrière au cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers (PwC).

Fabien Wathlé, 63 ans, restera au sein du groupe et "siègera à plusieurs conseils d'administration internes et externes essentiels pour le groupe Allianz", indique un communiqué.

En 2024, Allianz a réalisé 13,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France sur un total de 179,8 milliards d'euros au niveau mondial.

"Sous la direction de Rémi, (...) l'entreprise sera bien positionnée pour accélérer les intégrations technologiques", avance la responsable des activités d'assurance du groupe en Europe de l'Ouest et du Sud, Sirma Boshnakova, citée dans le communiqué.