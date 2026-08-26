USA : les stocks de pétrole ont stagné

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 428,9 millions de barils lors de la semaine du 17 août, signalant une hausse anecdotique de 0,1 million de barils par rapport à la semaine précédente. De leur côté, les analystes tablaient sur une hausse de l'ordre de 1,9 million de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont progressé de 2,2 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 2,5 millions de barils (le consensus visait un repli plus limité de 700 000 barils), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 97,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.