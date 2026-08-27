Ce que l'on sait de la crue au Népal-Tibet

Les secouristes évacuent une personne ayant survécu à la crue soudaine à Devghat, dans le district de Nuwakot au Népal, le 26 août 2026 ( AFP / PRAKASH MATHEMA )

Une crue spectaculaire et dévastatrice à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet survenue mercredi a causé plus d'une centaine de morts et au moins un millier de disparus, selon les autorités. Voici ce que l'on sait jeudi, au lendemain de la catastrophe himalayenne :

Que s'est-il passé ?

Un puissant torrent d'eau, de boue et de débris a dévalé à grande vitesse mercredi matin les deux côtés de la frontière montagneuse du Népal et du Tibet, territoire chinois.

Une caméra de surveillance installée côté chinois a filmé une vague marron de plusieurs mètres submerger et engloutir en quelques secondes un bâtiment d'une demi-douzaine d'étages tandis que des personnes tentaient de fuir en courant.

Au Népal, la vague a déferlé sur les localités situées dans la vallée des rivières de Trishuli dans le district de Nuwakot au nord de Katmandou, et celle de la Bhotekoshi à l'est de la capitale.

Vue aérienne des maisons englouties sous la boue après des crues soudaines à Devighat, dans la municipalité de Bidur, dans le district de Nuwakot au Népal, le 27 août 2026 ( AFP / Prabin RANABHAT )

Dans un premier temps, les autorités chinoises avaient parlé de glissement de terrain, et les népalaises d'inondations.

Quelle en est la cause?

Selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), la crue a été provoquée par un effondrement de glacier, d'une violence telle qu'il a provoqué un séisme de magnitude 5,2 et des glissements de terrain.

La topographie extrême de l'Himalaya a aggravé les risques. Les scientifiques vont tenter de comprendre si le changement climatique augmente la probabilité de tels événements extrêmes.

Au moins 165 morts

Les autorités népalaises ont indiqué mercredi avoir récupéré 162 corps et la Chine a fait état de trois personnes décédées, portant le bilan total à au moins 165 morts.

Plus d'un millier de disparus

Plus d'un millier de personnes sont portées disparues, dont nombre de touristes étrangers au coeur de l'Himalaya, "toit du monde" prisé des randonneurs et alpinistes, et le bilan ne cesse de grandir.

En Chine, 558 personnes sont portées disparues, dont 260 étrangers dont les nationalités n'ont pas été précisées.

Au Népal, 823 personnes n'ont pas été retrouvées. Parmi elles, 579 sont des touristes, dont 393 de nationalité étrangère, selon un décompte de l'agence de gestion des situations d'urgence.

Parmi les touristes étrangers dont les autorités sont sans nouvelles, plus d'une centaine sont Indiens, une cinquantaine Ukrainiens. Des ressortissants de Malaisie, Royaume-Uni, Australie, Corée du Sud, Japon ou des Etats-Unis sont également recherchés, entre autres nombreuses nationalités.

Ressortissants français

Selon le ministère des Affaires étrangères français, 80 Français ont signalé leur présence au Népal, mais d'autres Français de passage peuvent aussi "être présents dans les zones touchées". Leur sort n'était pas connu pour l'heure.

Aide internationale

Des moyens d'aide internationaux ont commencé à être envoyés dès mercredi au Népal.

Les Etats-Unis se sont engagés à verser 500.000 dollars (environ 429.000 euros) d'aide d'urgence.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a débloqué un peu plus d'un million d'euros de fonds d'urgence.

L'Union européenne a indiqué avoir activé son système de surveillance par satellite, Copernicus, pour aider les secouristes au Népal, et s'est dite prête à fournir davantage d'aide.

L'Inde voisine a envoyé 10 tonnes d'aide humanitaire, incluant des couvertures, des lampes solaires et des médicaments.