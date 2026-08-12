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USA : les stocks de pétrole bondissent
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 16:54
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Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont révélé que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont augmenté de 17,423 millions d'euros, alors qu'ils étaient attendus en baisse de 1,7 million de barils, après une hausse de 2,479 millions d'unités la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 96,5% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.

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