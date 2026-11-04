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USA : les stocks de pétrole baissent, les analystes pris à contrepied
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 16:40

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Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 409,8 millions de barils lors de la semaine du 19 octobre, signalant un repli de 0,9 million de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes ont de quoi être surpris : ils tablaient au contraire sur une hausse de 0,9 million.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés ont reculé de 3,6 millions de barils, tandis que les stocks d'essence ont reculé de 0,2 million de barils (le consensus anticipait 0,2 million), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont traité une moyenne de 16,7 millions de barils/jour au cours de la semaine, fonctionnant à 94,5% de leur capacité opérationnelle.

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