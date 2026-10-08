USA : les stocks de grossistes sous les attentes en août

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,5% au mois d'août contre une hausse attendue de 0,7% et après une hausse de 1,3% en juillet.
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