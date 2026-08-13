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USA : les prix à la production restent stables
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 14:33
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Au mois de juillet, l'indice des prix à la production américain est resté stable alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,2%. Les données de juin ont été révisées de -0,3 à -0,1%. Hors alimentation et énergie, cet indicateur a augmenté de 0,2%, contre 0,3% attendu.

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