USA : les prix à la production restent stables

Au mois de juillet, l'indice des prix à la production américain est resté stable alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,2%. Les données de juin ont été révisées de -0,3 à -0,1%. Hors alimentation et énergie, cet indicateur a augmenté de 0,2%, contre 0,3% attendu.
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