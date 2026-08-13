Les Bourses européennes terminent en repli

Les Bourses européennes ont terminé en petite baisse mercredi ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en repli jeudi, dans un mouvement de ventes et de prises de bénéfices après des records la semaine dernière, sur fond de baisse du pétrole et d'indicateurs d'inflation rassurants aux Etats-Unis.

L'indice principal a fini dans le rouge à Londres (-0,56%), Paris (-0,28%) et Francfort (-0,12%). Milan peinait à garder l'équilibre (-0,01%).