USA-Les prix à la production augmentent comme prévu en août

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont augmenté comme prévu sur un mois en août, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

L'indice PPI pour la demande finale a progressé de 0,4% le mois dernier, après une hausse de 0,1% (révisé de 0,0%) en juillet, montrent les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4%.

Sur un an, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 5,4% le mois dernier, après une hausse de 4,8% (révisé de 4,7%) en juillet et un consensus qui tablait sur une hausse de 5,3%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Jean-Stéphane Brosse)