 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les prix à la production augmentent comme prévu en août
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 14:36
Ajouter Boursorama à vos sources

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont augmenté comme prévu sur un mois en août, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

L'indice PPI pour la demande finale a progressé de 0,4% le mois dernier, après une hausse de 0,1% (révisé de 0,0%) en juillet, montrent les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4%.

Sur un an, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 5,4% le mois dernier, après une hausse de 4,8% (révisé de 4,7%) en juillet et un consensus qui tablait sur une hausse de 5,3%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées

USA BENCHMARK 10A
4,887 Rates +0,37%
USA BENCHMARK 2A
4,472 Rates +0,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,26 +6,40%
CAC 40
8 122,8 -0,42%
Pétrole Brent
104,62 +2,82%
HAFFNER ENERGY
0,649 -4,56%
SOITEC
135,5 -6,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank