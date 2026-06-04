USA: les nouvelles inscriptions au chômage supérieures aux attentes.

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 225 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 25 mai, un chiffre en hausse de 13 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la baisse, de 215 000 à 212 000), un niveau qui reste au-dessus des attentes du consensus qui tablait sur 213 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 214 750, en hausse de 6 500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 777 000 lors de la semaine au 18 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 8 000, toujours par rapport à la semaine précédente.