USA : les dépenses de construction meilleures qu'attendu en avril

Les dépenses de construction ont progressé de 0,4% en avril aux Etats-Unis, après une hausse de 0,2% (révisé de 0,6%) en mars. Elles étaient attendues en croissance de 0,3%.
A lire aussi
-
Le sommet Choose France, grand-messe des investissements étrangers, a enregistré une moisson record de projets annoncés pour sa neuvième et dernière édition sous la présidence d'Emmanuel Macron, grâce à l'IA et aux centres de données. Organisée sous les ors du ... Lire la suite
-
Les négociations pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient apparaissent de plus en plus compromises, l'agence de presse iranienne Tasnim affirmant lundi que Téhéran a rompu le dialogue indirect avec Washington, notamment à cause de l'offensive israélienne au ... Lire la suite
-
Renault, actionnaire et seul client du fabricant de cellules de batteries Verkor, a critiqué lundi son manque de compétitivité croissant et des retards de fabrication de 18 mois, en lui réclamant de "redresser sa trajectoire industrielle" et "une gouvernance crédible", ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|150,3
|-15,35%
|8 121,66
|-0,75%
|97,22
|+4,19%
|0,323
|+17,88%
|14,3
|+10,00%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer