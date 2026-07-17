Netflix: la croissance ralentit au 2T et les prévisions déçoivent, le titre chute

Netflix a vu sa croissance ralentir au deuxième trimestre et a publié jeudi des prévisions inférieures aux attentes du marché, provoquant une réaction immédiate des investisseurs, qui ont sanctionné le titre.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Dans les échanges postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action de la plateforme de streaming était en repli de près de 8%.

Le chiffre d'affaires ressort à 12,56 milliards de dollars, selon un communiqué, soit légèrement moins que les 12,58 milliards projetés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Il affiche une progression de 13,4% sur un an, la plus faible depuis près de trois ans (3e trimestre 2023). Le groupe de Los Gatos (Californie) anticipe même un nouveau ralentissement au troisième trimestre, avec une croissance de 11,7%, d'où la crispation de la Bourse de New York.

Le service de vidéo en ligne ne publie plus d'actualisation du nombre de ses abonnés depuis le premier trimestre 2025, jugeant ce paramètre volatil.

La plateforme indique néanmoins que ses abonnés ont passé, au premier semestre, 97 milliards d'heures à regarder du contenu, soit 2% de plus que pour la même période de l'année précédente, "malgré la concurrence des Jeux olympiques d'hiver et de la Coupe du monde" de football.

Le bénéfice net s'affiche à 3,4 milliards de dollars (+9%). Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, paramètre de référence pour les marchés financiers, il est de 80 cents, en ligne avec les attentes des analystes.

Ces résultats étaient très attendus car Netflix sort à peine de la saga Warner Bros Discovery (WBD), qui a vu Paramount Skydance lui rafler le groupe de cinéma et de télévision qu'il convoitait.

En proie à un fléchissement de sa croissance, il cherche actuellement des relais susceptibles de le relancer.

Après s'être engagé dans les podcasts filmés, l'an dernier, il vient de passer des partenariats avec plusieurs groupes de médias pour proposer certaines de leurs vidéos sur sa plateforme.

C'est le premier signal ostensible du développement de l'offre de formats courts sur Netflix, site initialement dédié aux films et aux séries de longueur traditionnelle.