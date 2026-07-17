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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 08:22

(Actualisé avec Amundi, Sodexo, publication de Saab et Volvo)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BURBERRY BRBY.L - Le groupe de luxe britannique a affiché vendredi une croissance du chiffre d'affaires conforme aux attentes des analystes au premier trimestre grâce à une forte consommation aux États-Unis, tout en soulignant que le conflit au Moyen-Orient avait pesé sur les dépenses touristiques en Europe.

* AMUNDI AMUN.PA a annoncé vendredi les termes définitifs de l'introduction en Bourse du gestionnaire de fonds indien SBI Funds Management Ltd. SBIA.NS, une opération qui devrait permettre au groupe français de générer une plus-value, nette d’impôts et de coûts, d’environ 300 millions d’euros.

* SODEXO EXHO.PA - AlphaValue relève sa recommandation à "réduire" contre "vendre".

* SAAB SAABb.ST a fait état vendredi d'une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice opérationnel au deuxième trimestre, la forte demande sur les principaux marchés du groupe suédois de défense et d'aérospatiale ayant entraîné une forte augmentation de son chiffre d'affaires et de ses prises de commandes.

* VOLVO VOLVb.ST - Le constructeur automobile suédois a annoncé vendredi une hausse de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre, globalement en ligne avec les prévisions, porté par une augmentation de son chiffre d'affaires, et a indiqué que ses prises de commandes de camions avaient progressé de 33% par rapport à l'année précédente.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42U0P0

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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