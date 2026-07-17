Seulement 0,5% de hausse du trafic aérien à Roissy et Orly en 2026, selon Groupe ADP

Le gestionnaire des deux grands aéroports parisiens, Groupe ADP, a abaissé jeudi à 0,5% sa prévision de croissance du trafic aérien à Roissy et Orly pour 2026, en raison notamment des répercussions de la guerre au Moyen-Orient.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le groupe a expliqué dans un communiqué avoir tenu compte des chiffres du premier semestre pour revoir cette prévision, établie en février, soit avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Il tablait auparavant sur 1,5% à 2,5% de croissance en 2026.

"Au premier semestre 2026, le trafic du groupe a été affecté par des réductions des programmes de vols liées au conflit au Moyen-Orient, à la hausse des prix des carburants, ainsi qu'à diverses contraintes opérationnelles sur certaines plateformes du groupe", a détaillé Groupe ADP.

En mai, ses dirigeants se montraient encore optimistes. Au vu des programmes des compagnies aériennes pour l'été, le PDG Philippe Pascal ne percevait "pas d'impact majeur sur les réservations des billets et le volume du trafic".

Dans le secteur du tourisme, beaucoup estimaient que Paris pourrait bénéficier du fait d'être perçu comme une destination sûre.

Mais la croissance du nombre de passagers de Paris Aéroport (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly) a été moindre qu'attendu au premier semestre, à 0,5% sur un an.

L'évolution a été plus favorable à Orly, qui sert des destinations internationales plus proches, avec 2% de hausse, qu'à Roissy. Cet aéroport a reçu 0,2% de passagers de moins qu'au premier semestre 2025, en partie à cause d'une conjoncture plus difficile dans le long-courrier.

Sur l'ensemble de l'année 2025, Roissy avait accueilli 72,0 millions de voyageurs et Orly, 34,9 millions.

Groupe ADP a indiqué qu'il tiendrait compte de cette prévision de trafic dans ses prévisions financières pour 2026, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, le 29 juillet.

Ce sera fait "en tenant compte des mesures d'économies de coûts mises en œuvre depuis mars 2026, dont les effets compensatoires sont attendus majoritairement au second semestre", selon l'entreprise.

Groupe ADP, qui gère des aéroports dans le monde entier, jusqu'au Chili, en Inde et à Madagascar, a vu le nombre de passagers augmenter de 0,2% au premier semestre.