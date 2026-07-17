54e Salon aéronautique de Paris à l'aéroport du Bourget, près de Paris

Saab a fait état vendredi ‌d'une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice opérationnel au deuxième trimestre, la forte ​demande sur les principaux marchés du groupe suédois de défense et d'aérospatiale ayant entraîné une forte augmentation de son chiffre d'affaires et de ses prises de commandes.

Le constructeur de ​l'avion de chasse Gripen a indiqué dans un communiqué que son résultat d'exploitation s'élevait à 2,79 milliards de couronnes ​suédoises (252,49 millions d'euros), contre 1,98 milliard un ⁠an plus tôt et au-dessus des 2,48 milliards de couronnes attendus par les ‌analystes selon un sondage LSEG.

"Grâce à notre large gamme de produits et à notre capacité de production en pleine expansion, nous sommes bien ​placés pour répondre à cette ‌demande croissante", a déclaré Micael Johansson, président-directeur général.

Saab, qui fabrique ⁠également du matériel militaire allant des missiles et des systèmes électroniques de pointe aux sous-marins, a précisé que son chiffre d’affaires à périmètre constant avait progressé de 29,8% en ⁠glissement annuel et ‌a déclaré continuer de se concentrer sur l’augmentation de ses capacités de ⁠production afin de répondre à la demande en forte hausse.

Alors que l’entreprise connaissait ‌déjà depuis plusieurs années consécutives une forte hausse de la demande, alimentée ⁠par le réarmement rapide dans une grande partie de l’Europe en ⁠raison de la guerre ‌menée par la Russie en Ukraine, le rythme s’est encore accéléré pour Saab ces ​derniers mois grâce à une série de ‌commandes colossales.

Le groupe s'apprête à produire de nouveaux chasseurs Gripen E destinés à l'Ukraine et pourrait voir le ​Brésil ajouter 20 appareils supplémentaires à sa flotte existante, tandis que Saab a également signé un contrat de 4,8 milliards de dollars (4,20 milliards d'euros) avec la ⁠Pologne pour trois sous-marins de type A26.

Par ailleurs, l’Otan a annoncé son intention d’acquérir jusqu’à dix avions de surveillance GlobalEye de Saab, quelques semaines seulement après que le Canada a fait part de son intention d’acheter une flotte de ces appareils, dérivés d’un jet Bombardier. Saab est également en lice pour vendre des chasseurs Gripen au Canada.

(Niklas ​Pollard ; version française Augustin Turpin)