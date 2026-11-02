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USA : les dépenses de construction en net recul
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 16:11

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Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont chuté de 1,9 % en septembre contre une hausse attendue de 0,4% après une progression de 2% (révisée de 0,9%) en août.

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