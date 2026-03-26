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USA : les allocations chômage quasi-conformes aux attentes
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 13:33

Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 210 000 unités la semaine dernière, un chiffre proche des attentes qui étaient de 211 000. Les données de la semaine précédente ont été confirmées à 205 000.

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