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USA : légère baisse des indicateurs avancés du Conference Board en juin
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 16:15

Après une hausse de 0,1% en mai, l'indice composite des indicateurs avancés (LEI) du Conference Board pour les Etats-Unis a reculé de 0,2% en juin 2026, à 99,1, alors que les économistes n'attendaient en moyenne qu'un repli de l'ordre de 0,1%.

"En juin, le LEI des Etats-Unis a reculé, effaçant partiellement les gains enregistrés en mai et en avril", a déclaré Justyna Zabinska-La Monica, responsable principale des indicateurs du cycle économique au Conference Board, qui pointe la faiblesse des anticipations des consommateurs et la baisse des permis de construire.

"Les dépenses de consommation s'essoufflent, mais le dynamisme de l'investissement des entreprises lié à l'IA devrait soutenir l'activité économique à mesure que l'inflation continue de s'améliorer", juge-t-elle néanmoins, ajoutant que le Conference Board a relevé sa prévision de croissance du PIB pour 2026, la portant de 1,8% à 1,9%.

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