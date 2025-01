USA: léger repli du PMI manufacturier en décembre information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - L'indice PMI manufacturier des Etats-Unis -calculé par S&P Global- se tasse à 49,4 le mois dernier contre 49,7 en novembre, et s'enfonce ainsi un peu sous le seuil des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité du secteur.



Après avoir approché la stabilisation au mois précédent, décembre a vu une diminution plus nette des nouvelles commandes, selon S&P Global qui pointe aussi une réduction plus forte de la production et une accélération de la hausse des coûts des intrants.



'Beaucoup d'entreprises anticipent généralement un redressement de l'activité avec la nouvelle année, plaçant leurs espoirs dans les mesures que prendra la nouvelle administration', souligne toutefois Chris Williamson, économiste chez S&P Global.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.