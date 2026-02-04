 Aller au contenu principal
USA-Le secteur privé crée moins d'emplois que prévu en janvier - ADP
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 14:21

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois que prévu en janvier, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

Cette enquête a recensé 22.000 créations de postes le mois dernier, après 37.000 en décembre (révisé).

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que l'emploi privé augmente de 48.000 postes.

L'enquête ADP est généralement publiée en amont du rapport mensuel officiel sur l'emploi du département du Travail.

Particulièrement suivi par les marchés et la Réserve fédérale américaine (Fed), ce rapport était attendu pour vendredi, mais la brève fermeture de l'administration fédérale américaine a bouleversé son calendrier et le Bureau des statistiques du travail des États-Unis (BLS) a annoncé qu'il ne serait pas publié à la date prévue.

(Rédigé par Diana Mandiá)

