Novo Nordisk prévoit un fort recul de ses ventes en 2026 après une année 2025 compliquée

( Ritzau Scanpix / MADS CLAUS RASMUSSEN )

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé mardi qu'il prévoyait un recul de 5% à 13% de ses ventes en 2026, à changes constants, en raison de la baisse des prix de ses traitements contre l'obésité aux Etats-Unis.

Le géant danois, qui produit l'antidiabétique Ozempic, popularisé grâce à ses propriétés amaigrissantes, et le traitement anti-obésité Wegovy, a connu une année 2025 difficile à cause notamment de la concurrence du groupe américain Eli Lilly.

Le laboratoire scandinave a enregistré l'an dernier un bénéfice net en hausse de 1%, à 102,4 milliards de couronnes (13,7 milliards d'euros), pour un chiffre d'affaires en progression de 6% à 309 milliards de couronnes, selon ses résultats annuels publiés mardi soir, la veille de la date prévue.

Le chiffre d'affaires est supérieur au consensus établi par Bloomberg (307,6 milliards de couronnes) et dans la fourchette de prévisions annoncée en novembre.

Un temps première capitalisation européenne, Novo Nordisk a été cependant confronté à un net ralentissement de sa croissance l'an dernier, le contraignant à abaisser ses prévisions à quatre reprises pendant l'exercice.

Le groupe a licencié 9.000 personnes lors de cet exercice et cette restructuration lui a coûté 8 milliards de couronnes, selon son communiqué.

Pour cette année, les perspectives commerciales sont encore plus dégradées, avec un repli attendu de 5% à 13% des ventes, à taux de change constants.

"Les perspectives commerciales sont affectées par la baisse des prix réalisés, notamment en raison des répercussions liées à l'accord de la clause de la +nation la plus favorisée+ aux Etats-Unis et à l'expiration du brevet de la molécule semaglutide sur certains marchés à l'international, ainsi que par la concurrence", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Novo Nordisk, comme Eli Lilly, ont conclu début novembre un accord avec l'administration Trump pour faire baisser les prix, très élevés, de leurs traitements phares contre le diabète et l'obésité aux Etats-Unis, où environ 40% des adultes souffrent d'obésité.

En échange de cela, les laboratoires bénéficient d'une exemption de trois ans de droits de douane ainsi que de procédures d'approbation accélérées pour certains des traitements.

Plombé par un titre qui dégringole depuis plus d'un an, le géant pharmaceutique danois a changé de patron en août 2025. Il a tenté en vain de racheter la biotech américaine Metsera en novembre, finalement remportée par Pfizer.

- Wegovy en comprimé -

Pour se relancer, le groupe mise sur une première version en comprimé du traitement anti-obésité phare Wegovy, approuvée fin décembre par les autorités américaines et offrant aux Américains une première alternative aux injections pour perdre du poids.

"En 2026, Novo Nordisk devra faire face à des difficultés en matière de tarification dans un marché de plus en plus concurrentiel", a reconnu le directeur général de Novo Nordisk, Mike Doustdar, cité dans le communiqué.

"Cependant, nous sommes encouragés par l'accueil prometteur réservé au lancement américain du comprimé Wegovy et nous restons confiants dans notre capacité à stimuler la croissance des volumes au cours des prochaines années", a-t-il ajouté.

Initialement développés contre le diabète, les traitements comme Ozempic et Wegovy imitent une hormone gastro-intestinale (GLP-1) jouant un rôle dans la régulation de l'appétit.

Novo Nordisk espère également obtenir des décisions favorables des autorités de régulation pour son traitement contre l'hémophilie Mim8 et pour son traitement de nouvelle génération contre l'obésité CagriSema, a dit son directeur général.

Le groupe annonce en outre le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 15 milliards de couronnes.